1 Bei der Auseinandersetzung soll auch eine Schreckschusspistole im Spiel gewesen sein (Symbolfoto). Foto: /Rene Traut

Bei einem Streit in Waiblingen wird ein 49-Jähriger verletzt. Die Täter setzen eine Schreckschusspistole und ein Messer ein. Die Fahndung läuft.











Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist am Freitagabend in der Bahnhofstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein 49-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fielen dabei auch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr. Im Verlauf des Streits erlitt der 49-Jährige eine Stichverletzung, die nach aktuellem Stand nicht lebensgefährlich war. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort verweigerte er jedoch die weitere Behandlung und verließ die Klinik wenig später wieder.

Polizei sucht flüchtigen SUV nach Messerangriff in Waiblingen

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass zwischen dem Verletzten und den bislang unbekannten Tätern eine Vorbeziehung bestand. Die Beteiligten sollen nach der Tat mit einem weißen SUV mit Esslinger Kennzeichen geflüchtet sein. Am Freitagabend waren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz – allerdings erfolglos.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.