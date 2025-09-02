Gewalt in Reichenbach: 19-Jähriger am Bahnhof angegriffen – Polizei stellt Tatverdächtigen

1 Am Bahnhof soll der Angreifer mehrfach auf sein Opfer eingeschlagen haben. (Symbolfoto) Foto: imago images/Rolf Poss

Ein 15-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag am Bahnhof in Reichenbach (Kreis Esslingen) einen 19-Jährigen angegriffen haben. Dem ging offenbar ein Streit im Zug zuvor.











Ein 19 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Dienstag am Bahnhof Reichenbach (Kreis Esslingen) angegriffen und verletzt. Gegen 0 Uhr geriet er nach Polizeiangaben in einem Regionalzug von Stuttgart nach Geislingen in Streit mit einem 15-Jährigen.

Offenbar war auch ein Begleiter des Jugendlichen an der Auseinandersetzung beteiligt. Am Bahnhof Reichenbach verließen dann alle Beteiligten den Zug woraufhin der 15-Jährige mehrfach mit der Faust auf den 19-Jährigen einschlug.

Schnell alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die Beteiligten noch am Bahnsteig an. Die Beamten führten polizeiliche Maßnahmen durch und nahmen die Personalien auf. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.