Gewalt in Kitas: Mehr auffällige Kinder: Das sind die Gründe
1
Dass Kinder sich streiten, gehört dazu. Das Kita-Personal muss aber aufpassen, dass die Konflikte nicht zu ernst werden. Foto: IMAGO/Olaf Döring

Der KVJS verzeichnet für 2024 in Baden-Württemberg 531 körperliche oder verbale Angriffe durch Kinder. Unter anderem das Stuttgarter Jugendamt nennt Gründe für diese Entwicklung.

„Die Zahl der Angriffe von Kindern in Kitas steigt.“ So titelt die Deutsche Presseagentur 2024 die Zahlen, die der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) jährlich auswertet. 531 Fälle von körperlichen oder verbalen Angriffen ausgehend von Kindern meldet der Verband für das vorherige Jahr. Das sind fast 200 Fälle mehr als noch im Jahr 2023 und 4,7-mal mehr als 2021 (113).

