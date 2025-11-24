1 Die Polizei nahm einen Mann fest, der eine Gruppe junger Männer bestehlen wollte. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen in einer Bäckerei in Filderstadt-Bernhausen fest. Er hat am Freitag eine Gruppe von Studenten angegriffen und versucht, sie zu beklauen.











Link kopiert

Wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 36-Jährigen. Der Mann soll versucht haben, eine Gruppe von Studenten zu bestehlen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Freitag gegen 5.45 Uhr war es aus noch ungeklärten Gründen laut Polizei am Dr.-Peter-Blümlein-Platz in Bernhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einer Gruppe von fünf Studenten im Alter zwischen 23 und 25 Jahren gekommen. Der Tatverdächtige beschädigte nach Angaben der Polizei durch einen Faustschlag ins Gesicht die Brille eines 25-Jährigen. Einem 23-Jährigen soll er Jacke und Rucksack gewaltsam entrissen haben. Beides haben ihm die Geschädigten aber wohl nach wenigen Metern bei seiner Flucht wieder abgenommen.

Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis

Ernsthaft verletzt wurde niemand. Polizeibeamte erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er zunächst auch umgehend nachkam. Nachdem er aber wenig später in einer Bäckerei wieder auffällig wurde, haben ihn die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.