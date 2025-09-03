Schüsse-Serie Region Stuttgart: Banden-Mitglied verkauft Pistole an Polizisten

1 Nicht nur mit uniformierten Einsatzkräften – auch mit verdeckten Ermittlern ist die Polizei gegen die Schüsse-Banden im Einsatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein neuer Prozess um Gewalt-Cliquen in der Region zeigt: In der schießwütigen Szene haben längst verdeckte Ermittler Fuß gefasst – mit Erfolg.











Link kopiert

Er kann weder lesen noch schreiben. Eine Schule hat er nie besucht, einen Beruf nie erlernt. Der Mann wirkt wie ein gemütlicher Bär, muskulös, mit Stiernacken – einen, den man als Beschützer gut gebrauchen kann. Sein Name ist bereits in anderen Verfahren um die schießwütigen Gruppierungen in der Region Stuttgart öfter aufgetaucht. Nun sitzt er zusammen mit einem mutmaßlichen Führungsmitglied der Zuffenhausen-Göppingen-Clique auf der Anklagebank der 18. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts. Es geht um Gewalt, Erpressung, räuberischen Diebstahl, Drogen – und ein bemerkenswertes Waffengeschäft.