1 Wer körperlich eingeschränkt ist, ist mitunter wehrlos gegen Übergriffe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Gewalt gegen Wehrlose ist laut einer Studie in der stationären Pflege keine Seltenheit. Wir haben nachgefragt, wie sicher die Heime im Landkreis Esslingen sind.















Mehr als 70 Prozent von über 1000 befragten Pflegekräften in stationären Einrichtungen haben nach eigenen Angaben bereits Gewalt gegen ihre Schutzbefohlenen ausgeübt. Das geht aus einer Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege hervor. Verbale Aggressivität, Vernachlässigung und körperliche Gewalt treten laut der Untersuchung am häufigsten auf. Aber auch finanzieller Missbrauch und freiheitsentziehende Maßnahmen fallen in das Spektrum der Gewaltausübung. Wie gehen die Einrichtungen im Landkreis Esslingen mit diesem Thema um?