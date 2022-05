Verteidigung Sondervermögen-Einigung: Rüstungsbestellungen rücken näher

Enorme Summen will die Koalition in die Bundeswehr fließen lassen. Nun sollen die konkreten gesetzlichen Grundlagen dafür gelegt werden - um den Weg für Rüstungsaufträge in großem Stil frei zu machen.