Gewalt an der Playa: Deutscher Türsteher auf Mallorca nach Attacke festgenommen

Gewalt an der Playa

1 Der Ballermann ist im Sommer stets rappelvoll. (Archivfoto) Foto: Clara Margais/dpa

Immer wieder sorgt das Vorgehen von Türstehern am Ballermann für Schlagzeilen – in erster Linie wegen Gewalt gegen Urlauber. Jetzt steht ein Deutscher am Pranger.











Palma - Auf Mallorca hat die Polizei einen deutschen Türsteher festgenommen, der im Dienst einen Urlauber aus der Schweiz schwer verletzt haben soll. Das Opfer habe bei der Attacke am sogenannten Ballermann unter anderem einen Schädelbruch erlitten und liege auf der Intensivstation, teilte die Polizei auf der spanischen Ferieninsel mit. Der Vorfall habe sich in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek an der Playa de Palma ereignet.

Der Zwischenfall begann demnach, als der Schweizer lautstark protestierte, weil ihm der Zutritt verweigert worden war. Der Türsteher soll ihn daraufhin zunächst getreten und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Urlauber sei rückwärts gestürzt und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Neben dem Schädelbruch habe der Mann unter anderem Gesichtsverletzungen erlitten, hieß es.

Immer wieder gibt es Probleme mit Türstehern

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete, wurde aber wenig später laut der amtlichen Mitteilung festgenommen. Die Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen. Zu den Identitäten des mutmaßlichen Täters und des Opfers machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

In der Vergangenheit war es auf Mallorca bereits mehrfach zu ähnlichen Gewalttaten durch Türsteher gekommen. Sicherheitskräfte an der Playa geraten deshalb immer wieder in die Kritik. Die Türsteher selbst verweisen aber auf zunehmenden Alkoholkonsum, Provokationen und aggressives Verhalten mancher Partygäste als Auslöser vieler Konflikte.