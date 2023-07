1 Im Königsbau am Schlossplatz hat es die Polizei seit langem mit einem problematischen Publikum zu tun (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Problematische Cliquen begehen nachts am Schlossplatz zunehmend Raub- und Gewaltdelikte. Jetzt soll ein privater Wachdienst verstärkt patrouillieren.















Link kopiert

Wieder ein nächtlicher Zwischenfall im Königsbau: Diesmal hat ein 26-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Freitag schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei konnte später drei Tatverdächtige ermitteln, die eine Stunde später in eine Auseinandersetzung am Hirschbuckel verwickelt waren. Die Stadt, bei der sich die Beschwerden häufen, reagiert mit einer Ausweitung eines privaten Wachdienstes, der in den öffentlichen Teilen des Königsbaus patrouillieren soll.