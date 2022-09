1 Es gibt diese Postkartenidylle entlang der Körsch, um die Wasserqualität ist es aber nicht so gut bestellt im Verlauf dieses Flusses. Foto: Archiv Torsten Schöll

Der Pegel der Körsch ist jüngst auf einem Tiefstand gesunken. Das Verbot, Wasser aus Bächen und Seen zu nehmen, wurde verlängert. Wie geht es der Forellen-Fischerei?















Gerade einmal 16 Zentimeter war der Wasserstand der Körsch am Pegel Denkendorf zu Beginn dieser Woche. Mehrmals täglich werden von der Hochwasserzentrale der Landeszentrale für Umwelt die Pegel von Hunderten von Flüssen und Bächen in Baden-Württemberg erfasst und veröffentlicht. Und da ist zu sehen: Am vergangenen Wochenende kratzte der Pegel der Körsch mal an der 35-Zentimeter-Marke. Seitdem sinkt er wieder rapide, unterbietet sogar die üblich gewordene 20-Zentimeter-Marke der vergangenen Wochen.

Das Landratsamt überwacht

Wie es um andere Gewässer in der Region bestellt ist, ist nicht so genau bekannt. Die Pegel etwa vom Reichenbach oder vom Ramsbach werden so exakt nicht erfasst, im Wasserszenario des Landes spielen sie keine Rolle. Deshalb bleiben sie aber nicht unbeobachtet, die Aufgabe übernimmt das Landratsamt Esslingen. Und dieses hat als Folge der anhaltenden Trockenheit in einer Allgemeinverfügung das Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern bis zum 30. September verlängert. Dies gilt nun schon seit Ende Juli. Das heißt konkret: Es darf kein Wasser aus Bächen und Seen entnommen werden, weder privat für den Hausgebrauch noch für gewerbliche Zwecke. Ausgenommen sind Landwirte mit einer Erlaubnis zur Bewässerung und natürlich die Feuerwehr im Falle eines Brands.

Sarah Panten, die Sprecherin vom Landratsamt Esslingen: „Pauschal kann gesagt werden, dass die Gewässergüte mit zunehmendem Niedrigwasser sinkt, da der Verdünnungseffekt geringer ist. Der Abwasseranteil der Körsch ist bei Niedrigwasser tatsächlich deutlich höher als der Anteil an natürlichem Wasser“, der aber nicht null ist. Dies ist ab der ersten Kläranlage in Möhringen der Fall.

Fische schwimmen in Quellwasser

Die Familie Stocker kann aber dennoch weiter ihre Körschtal-Forellen unter diesem Namen verkaufen: „Wir befinden uns in einem Quellgebiet, von dem wir unser Wasser beziehen. Das hat mit dem Fluss Körsch und seiner Wasserqualität nichts zu tun“, so der Geschäftsführer Gerald Stocker. Die Trockenheit bekommt er dennoch zu spüren: „Wir haben jetzt etwa 50 Prozent des Wassers zur Verfügung, wie es im Winter üblich ist.“ Eine Entwicklung, die auch ihn nachdenklich stimmt, zumal ein Ende der Trockenheit ja noch nicht absehbar ist. „Größeren Niederschlag oder eben die Trockenheit bekommen wir mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen zu spüren“, so Stocker. Seit dreieinhalb Jahren führt er nun diese Zucht, seit zwei Jahren stellt er fest, wie die Quellschüttung im Sommer nachlässt.

Das hat auch Konsequenzen für sein Geschäft: „Saiblinge haben wir derzeit nicht im Angebot. Denn die benötigen besonders viel Wasser. Außerdem wäre ihnen das jetzt zu warm“, so Stocker, „generell haben wir unseren Bestand an Fischen derzeit reduziert“. Der Filderstädter Bärensee scheint von der Trockenheit nicht sonderlich betroffen zu sein. „Jetzt fließt halt kein Wasser ab“, sagt Frank Weissert von der Anglergruppe Bärensee Filderstadt. Was ihm viel mehr zu schaffen macht, ist der viele Schlamm am Seegrund, der trotz vieler Zusagen von Ämtern nicht abgetragen werde. „Unterhalb von 70 Zentimeter Wassertiefe ist kein Leben möglich“, erklärt Frank Weissert. „Da fehlt es an Sauerstoff.“

Immer noch zu viel Schlamm im Bärensee