1 „Kalter Mittwoch“ im Klassenzimmer: der GEW-Kreischef David Warneck mit Schal, Mütze und Jacke. Foto: oh

Der Kreisverband Esslingen-Nürtingen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übt scharfe Kritik am bisherigen Umgang des Kultusministeriums mit der Corona-Pandemie. Er fordert ein nachhaltiges Konzept, wie es für die Schulen nach dem zweiten Lockdown weitergehen könnte.

Esslingen - Nun also doch. Nach dem Hickhack um den Beginn der Weihnachtsferien sind die Schulen im Land schon ab Mittwoch zu – Fernunterricht gibt es nur noch für Abschlussklassen. Für die Kinder der Eltern, die in ihrem Beruf nicht abkömmlich sind, soll es eine Notbetreuung geben. Eine unbefriedigende Lösung für alle anderen Eltern, die nunmehr vor dem Betreuungsproblem stehen. Aber auch für die Lehrer, die die Notbetreuung leisten müssen und damit ihre Kontakte bis zum Weihnachtsfest nicht einschränken können. So kommentiert David Warneck, Kreis-Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Esslingen-Nürtingen, die baden-württembergische Schulpolitik der vergangenen Wochen. Die Schulen hätten alles organisiert, um bis zum ersten Ferientag öffnen zu können, „jetzt kommt wieder die Rolle rückwärts“, so Warneck. Seine Forderung: „Wir brauchen ein klare Perspektive, wie es nach dem 10. Januar weitergehen soll.“ Er kritisiert Kultusministerin Susanne Eisenmann, die sich immer wieder geweigert habe, die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Leopoldina umzusetzen, vom Präsenzunterricht abzusehen und mehr Fernunterricht anzubieten. Wenn man den Wechselunterricht – dabei ist immer nur ein Teil der Klasse an der Schule, der andere lernt online zuhause – nicht auf Corona-Hotspots eingeschränkt hätte, „wären wir nicht in der Situation, in der wir heute sind“. Da ist sich Warneck sicher. Die Schulen, die technisch dazu in der Lage seien, in den Wechselunterricht zu gehen, sollten selbst bestimmen dürfen, ob sie das tun wollen. Und in welchem zeitlichen Abstand sie den Wechsel gegebenenfalls organisieren wollen, fordert der Kreis-GEW-Chef.