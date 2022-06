4 Most gehört in ein feines Glas, findet der Experte. Wir haben auch zwei Cocktail-Rezepte – ganz unten am Artikel. Foto: Natalie Kanter

Roland und Ulrike Schöttle aus Stetten verarbeiten Wiesenobst zu einem Getränk, das aus der Mode gekommen ist. Verstehen sie nicht, sie können nicht ohne.















Link kopiert

Als Kind hat Roland Schöttle seine Nase immer dann in den Krug seines Vaters gesteckt, wenn er für ihn Most aus dem Keller geholt hatte. Die Kohlensäureperlen des frisch gezapften Getränkes sind ihm dann in die Nase gestiegen, erinnert sich der Mann, der in Stuttgart-Birkach aufgewachsen ist. Für ihn ist das eine schöne Kindheitserinnerung. Sein Vater habe gerne Most getrunken, auch wenn das Getränk schon damals aus der Mode gekommen sei.