1 Die Polizei suchte den Teufelsee in Hessen vergangene Woche noch einmal ab. (Archivbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Nachdem Ermittler nach dem Tötungsdelikt der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg den Tatort um einen See in Hessen noch mal abgesucht hatten, wurden sie womöglich fündig. Einige Gegenstände werden jetzt untersucht.















Link kopiert

Bei der erneuten Absuche des Fundorts der Leiche der getöteten Ayleen haben die Ermittler mehrere Gegenstände sichergestellt. Es werde nun geprüft, inwiefern diese im Zusammenhang mit dem Fall stehen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Montag mit. Vergangene Woche hatten Einsatzkräfte noch einmal am und im Teufelsee bei Echzell sowie an einem benachbarten Gewässer nach möglichen weiteren Spuren gesucht. Vor Ort waren bis zu 60 Beamte sowie etwa ein Dutzend Taucher. Auch ein Sonar-Boot kam zum Einsatz.

Der Tatverdächte kommt aus Hessen

Im Teufelsee war die Leiche der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg gefunden worden. Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger aus dem hessischen Lahn-Dill-Kreis.