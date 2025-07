Getöteter Jogger in Hochdorf: Täter muss in die Psychiatrie – Wie begründet das Gericht den Freispruch?

1 Das Gericht ordnete für den 25-jährigen Beschuldigten die Einweisung in eine psychiatrische Klinik an. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In Hochdorf (Kreis Esslingen) hat ein 25-jähriger Asylbewerber einen Jogger erstochen – und wurde freigesprochen. Er muss jedoch unbefristet in die Psychiatrie.











Im Prozess um den in Hochdorf getöteten 56-jährigen Jogger hat das Stuttgarter Landgericht am Dienstag eine Entscheidung gefällt. Der 25-jährige Angeklagte muss bis auf Weiteres in die Psychiatrie. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der afghanische Staatsangehörige seinem zufälligen Opfer im November des vergangenen Jahres mit einem Messer vier Stiche in den Oberkörper versetzte, von denen einer das Herz durchstieß. Der gebürtige Franzose verblutete am Tatort unweit einer Asylbewerberunterkunft in der Kirchheimer Straße.

„Es gibt keine Zweifel daran, dass der Angeklagte der Täter ist“, sagte die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti in ihrer Urteilsbegründung. Das würden Zeugenaussagen und zahlreiche Beweise wie beispielsweise Blutspuren oder Handydaten belegen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung sei der Angeklagte dennoch freizusprechen. „Er stand während der Tat unter dem Einfluss einer Psychose“, führte die Richterin mit Verweis auf das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Hermann Ebel aus. Symptome der Krankheit wie Verfolgungswahn, das Hören von Stimmen und aggressives Verhalten hätten sich bereits ab Anfang 2024 gezeigt. Er hatte seinem Chef und auch Mitbewohnern mit dem Tod gedroht

Gericht: Der Angreifer ist krank und weiterhin gefährlich

Ob seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit nicht eingeschränkt war und er damit schuldfähig ist, habe sich nicht eindeutig nachweisen lassen, so die Begründung für den Freispruch. Die Schwurgerichtskammer ordnete jedoch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Diese sei, anders als eine Haftstrafe, zeitlich unbegrenzt. „Das ist kein Zuckerschlecken“, sagte die Vorsitzende der Kammer. Die Unterbringung werde erst aufgehoben, wenn die Therapien bei dem 25-Jährigen erfolgreich sind und keine Gefährlichkeit mehr vorliegt. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er solche Taten wieder begeht, ist groß“, betonte Richterin Lamberti.

Nach der Bluttat im November 2024 hat die Polizei den Täter schnell gefunden. Foto: dpa

Bluttat in Hochdorf – „Der Fall ist an Tragik schwer zu überbieten“

Auch der Staatsanwalt plädierte für eine Einweisung und zweifelte die Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund seiner Krankheit an. „Es hat sich früh gezeigt, dass mit ihm etwas nicht stimmt“, sagte er. So habe der 25-Jährige seine Zelle „komplett zerlegt“. Daraufhin wurde er bereits im Verlauf des Prozesses von der Justizvollzugsanstalt in die Psychiatrie verlegt. Den Mordvorwurf, wie er noch in der Anklage formuliert war, ließ der Staatsanwalt in seinem Plädoyer fallen und wertete die Tat vom 15. November 2024 als Totschlag, ohne dass der Angeklagte dafür belangt werden kann. „Der Fall ist an Tragik schwer zu überbieten“, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlusswort. Das Opfer sei ein Mensch gewesen, der Konflikten stets aus dem Weg gegangen sei. Er arbeitete an dem Tag im Homeoffice und wollte in der Mittagspause nur kurz eine Joggingrunde drehen – und kehrte nie zurück.

Im Verlauf des Prozesses konnte der Anlass für die Tat nicht geklärt werden. „Was ihn konkret dazu getrieben hat, wissen wir nicht“, so die Richterin. Der 25-jährige Asylbewerber war jedoch frustriert, weil er eine Woche zuvor in eine Anschlussunterbringung nach Wernau umziehen musste. Immer wieder sei er in seine alte Unterkunft in Hochdorf zurückgekehrt und habe dort Streit gesucht – auch kurz vor der Tat, als er sich mit dem Hausmeister wegen eines Hammers stritt. Nach der Bluttat rannte er mehrere Kilometer über Feldwege bis nach Wernau. Seine Fluchtroute konnte mit Spürhunden später genau nachvollzogen werden. In seinem Zimmer dort nahm die Polizei ihn kurze Zeit später fest.

Witwe des Opfers lebt in ständiger Angst

Wie albtraumhaft die Tat für die Partnerin des Opfers ist, schilderte ihre Anwältin „Es wurden gleich zwei Leben zerstört“, sagte die Vertreterin der Nebenklage. Das Paar habe bewusst sehr zurückgezogen gelebt. Nach dem Tod des Mannes sei die Frau nun völlig allein und lebe zudem in großer Angst. Sie wünsche sich, vorab informiert zu werden, sollte der Angreifer irgendwann entlassen werden. Die Anwältin hegte Zweifel am Grad der attestierten Psychose und forderte eine Verurteilung des Angeklagten wegen verminderter Schuldfähigkeit. Ein Strafmaß nannte sie aber nicht, auch der Verteidiger des 25-Jährigen hatte sich nicht festgelegt.

Der bärtige Angeklagte hatte erst am vorletzten Verhandlungstag Angaben zu seiner Person gemacht und die Tat gleichzeitig mit wirren Argumenten geleugnet. Er sei an besagtem Tag gar nicht in Hochdorf gewesen. Er habe in einem Supermarkt in Kirchheim etwas gestohlen und sei deshalb später von der Polizei verhaftet worden. Zeugen und sogar die Richter nannte er Lügner. Beweise seien von ihnen gezielt manipuliert worden, wiederholte er sinngemäß auch bei Prozessende. „Meine Kleider und Schuhe waren nicht blutverschmiert“, sagte er mit Fistelstimme in seiner Muttersprache.

Schuldfähig oder nicht?

Keine Strafe ohne Schuld

Die Steuerungsfähigkeit ist ein zentraler Begriff im deutschen Strafrecht, wenn es um die Schuldfähigkeit geht. Bestraft werden können nur schuldfähige Täter. Bei Erwachsenen kann eine Schuldunfähigkeit beispielsweise bei einer krankhaften seelischen Störung vorliegen. Geregelt ist das im Strafgesetzbuch.

Spektakuläre Fälle

Neben der Gewalttat von Hochdorf hat 2024 ein zweiter Fall bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, der wenige Woche zuvor im Kreis Esslingen passierte. Im Oktober soll ein inzwischen 38-jähriger Iraner eine Sprachlehrerin erwürgt haben. Die beiden waren ein Paar. Derzeit läuft der Prozess am Stuttgarter Landgericht wegen Mordes.