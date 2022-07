1 Nahe der Enz in Unterriexingen wurde die Tote gefunden. Foto: Jürgen Bach

Am Sonntag finden Einsatzkräfte die getötete Schülerin Tabitha aus Asperg bei Unterriexingen im Kreis Ludwigsburg. Die Ermittlungsbehörden verraten wenig über die Tatumstände.















Link kopiert

Vergangene Woche ist eine 17-Jährige aus Asperg verschwunden. Bei einer groß angelegten Suchaktion wurde sie am Sonntagmittag tot aufgefunden. Was ist in dem Fall bislang bekannt?

Wann verschwand Tabitha?

Die 17 Jahre alte Schülerin Tabitha aus Asperg, die in Ludwigsburg zur Schule ging, verlässt am Dienstag, 12. Juli, ihr Elternhaus. Sie will in die Kreisstadt zum Einkaufen und nimmt den Bus. Am Abend kommt sie nicht zurück. Die Eltern machen sich Sorgen, gehen zur Polizei und melden ihr Kind als vermisst. Die Suche beginnt.

Wo war die Jugendliche in dieser Zeit?

Das ist noch unklar. Die Ermittelnden gehen wohl davon aus, dass sie sich mit einem Mann traf, den sie der Tat verdächtigt. Sie sucht Zeugen, um die Zeit zwischen dem Verschwinden der jungen Frau und der Festnahme des Tatverdächtigen am Samstag rekonstruieren zu können.

Wer ist der Verdächtige?

Ein 35 Jahre alter Mann wird festgenommen. Warum die Polizei vermutet, dass er Tabitha getötet haben soll, verraten die Ermittlungsbehörden noch nicht. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen so wenig wie möglich vom sogenannten Täterwissen preisgeben. Nur so viel sagen sie: Tabitha kannte den mehr als doppelt so alten Mann wohl schon seit einiger Zeit. Es werde nun ermittelt, wie ihr Verhältnis zueinander war. Warum er schon am Samstag, also einen Tag vor dem Leichenfund, festgenommen wurde, verraten die Ermittelnden auch nicht. An diesem Tag wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht.

Gibt es Zeugen? Die Polizei sucht noch nach Personen, die Angaben zum Geschehen zwischen Tabithas Verschwinden und der Festnahme des Tatverdächtigen machen können. Sie fragt, wer einen graubraunen BMW 320 (Baujahr 2009) mit Ludwigsburger Kennzeichen in der vergangenen Woche gesehen hat. Damit waren der Mann und die 17-Jährige offenbar unterwegs.

Was weiß man über die Tat?

Sehr wenig ist über das Tötungsdelikt bislang bekannt. Als Ergebnis der Obduktion wurde lediglich bekannt gegeben, dass Spuren von Gewalteinwirkung gefunden wurden. Die Tote wurde im Bereich der Enz in Unterriexingen gefunden. Wo genau, das wird auch unter Verschluss gehalten. Die Obduktion ergab keine Anzeichen auf ein Sexualdelikt.

Welche Fragen sind noch offen?

Unklar ist, was die 17-Jährige mit dem 35-jährigen Mann verband, der syrischer Staatsbürger ist. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben dazu bislang nur mitgeteilt, dass die beiden sich schon länger kannten – es war also keine zufällige Begegnung, die zu der Tat führte. Ob die Polizei schon genauer weiß, was zwischen dem Verschwinden der 17-jährigen Tabitha und dem Leichenfund am Sonntag geschah, ist auch nicht klar. Aber zumindest scheint das Bild nicht komplett zu sein, schließlich sucht sie Zeugen für diesen Zeitraum.