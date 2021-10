1 Die Messe „Gesund leben“ im Neckar Forum stellte an zwei Tagen Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund. Foto: Roberto Bulgrin

Damit die Esslingerinnen und Esslinger wohlauf bleiben, hielt die Messe „Gesund leben“ viele Rezepte für die Gesundheit parat. An zwei Tagen ging die von der Eßlinger Zeitung präsentierte Veranstaltung über die Bühne















Esslingen - Spannende Stände, attraktive Aussteller, gute Gespräche, informative Inhalte, fachlich famose Vorträge und kurzweilige Kompetenz: Die Messe „Gesund leben“ war eine für alle und alles. Am Samstag und Sonntag hatte Langeweile im Neckar Forum in der Hauffstraße in Esslingen Hausverbot. Denn die von der Eßlinger Zeitung präsentierte Veranstaltung zeigte: Gesundheit geht immer – und geht jeden an.