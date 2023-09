Bebauungsplan in Neuhausen

1 In der Löwen-Apotheke Neuhausen wird der Platz für Tassilo und Sabine Mickeler zu eng. Deshalb suchen sie nach neuen Räumen. Foto: Horst Rudel

Weil die Höhe für ein Gebäude mit Arztpraxen und Apotheke für zu hoch erachtet wurde, hat eine Mehrheit des Gemeinderats Neuhausen die Pläne vorerst gekippt. Der Investor hält am Projekt fest und will nachbessern.











Noch in der Sitzung vor der Sommerpause sollte der Bebauungsplan für das sogenannte Gesundheitshaus in der Wilhelmstraße 14 aufgestellt werden. An der Höhe des Gebäudes entzündete sich jedoch erneut eine Kontroverse. Eine Mehrheit stimmte gegen das Planwerk. „Weil uns das Gebäude geringfügig zu hoch ist, können wir dem nicht zustimmen“, sagte Mariela Herzog für die Fraktion der Freien Wähler. Ursprünglich war eine Gebäudehöhe von knapp 15 Metern angedacht. Wegen gesetzlicher Vorgaben für Ärzte und Apotheken fällt diese jedoch um 86 Zentimeter höher aus. Deshalb lehnten Kommunalpolitiker der FW und der Initiative Grüne Liste (IGL) die Pläne mehrheitlich ab. Dabei hatte sich im April mit zwölf zu zehn Stimmen noch eine knappe Mehrheit für die größere Variante gefunden.