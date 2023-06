1 Der Blutdruck sollte regelmäßig überprüft werden. Foto: dpa/Jochen Lübke

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. Betroffen sind vor allem Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren – auch im Kreis Esslingen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten zur Prävention.















Mit zunehmendem Alter steigt die Gefahr, an Bluthochdruck zu erkranken, das zeigen Zahlen, die die AOK Baden-Württemberg vorgelegt hat. Vor allem in ländlichen Gemeinden am Rande der Region Stuttgart gibt es eine Häufung von Menschen mit Bluthochdruck. Die Gemeinde Notzingen ist mit knapp 33 Prozent Spitzenreiter im Kreis Esslingen und in der Region. Die Ursachen dafür sind unklar. Wer gesund lebt, kann Bluthochdruck aber gut vorbeugen, erklärt dazu die AOK-Präventionsexpertin Mareike Schmohl.