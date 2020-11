1 Corona-Infizierte müssen ein Symptom-Tagebuch führen und täglich Fieber messen. Frühestens nach zehn Tagen kann die Quarantäne aufgehoben werden. Foto: Kassian Stroh

Dieter Stadelmaier und seine Frau waren an Covid-19 erkrankt und kamen in Quarantäne. 17 Tage mussten sie im Haus bleiben, weil das Gesundheitsamt überlastet war und die Quarantäne nicht aufgehoben hat.

Esslingen - Dieter Stadelmaier wirkt erstaunlich ruhig und besonnen. Dabei könnte ihm so langsam der Geduldsfaden reißen. Er und seine Frau mussten 17 Tage in Quarantäne bleiben. 17 Tage durften sie nicht vor die eigene Haustür gehen, keinen Besuch bekommen, keine noch so kurze Runde um den Block laufen und erst Recht nicht zur Arbeit gehen. Wenn sie etwas brauchten, riefen sie Freunde an, die für sie einkauften und die Tüten vor die Türe stellten. „Wir haben schon Witze gemacht, ob wir an Weihnachten wohl weiterhin hier sitzen müssen“, sagt der 62-Jährige. Dieter Stadelmaier vermutet, dass auch andere länger als 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen, weil das Gesundheitsamt es nicht mehr schafft, die Arbeit zu bewältigen.