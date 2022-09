Was ist dran am Jungbrunnen Spermidin?

1 Kürbiskerne enthalten auch Spermidin. Foto: Caro / Hoffmann/Caro / Hoffmann

Der Botenstoff gilt vielen als Wundermittel zum Fasten, soll Demenz entgegenwirken und die Lebenserwartung verlängern. Studien sollen das belegen. Aber manche Experten bezweifeln diese Wirkung. Was wirklich dran ist.















Morgens Kürbiskerne, Apfel und Weizenkeime im Müsli, zum Mittagessen Polenta-Gemüse mit Pilzragout und zum Abendessen Käferbohnensuppe mit Tofu. Was haben diese Lebensmittel gemeinsam? Sie enthalten Spermidin. Das erinnert nicht ganz zufällig an Spermien. In der Samenflüssigkeit wurde Spermidin mit der höchsten Konzentration im Körper zuerst gefunden. Könnte Spermidin ein Lichtblick für die laut Bundesgesundheitsministerium etwa 1,6 Millionen an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland sein? Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.