Gesundheit: Was bringt 2025 bei der Pflege?

Flüchtlinge und Migration Merz: Straftäter nach Syrien und Afghanistan abschieben

Kanzlerkandidat Merz will nach einem Wahlsieg einen Wechsel in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Gegenüber Mittätern des Assad-Regimes in Syrien verlangt der CDU-Chef einen harten europäischen Kurs.