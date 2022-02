1 Radon: unsichtbarer Feind im Haus. Foto: Pexels

Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Warum ist das Edelgas so gefährlich und wie kann man sich schützen?















Die Gefahr, die von Radon ausgeht, wurde lange Zeit unterschätzt. Dies lag an der tückischen Eigenschaft des radioaktiven Edelgases, sich vollständig den menschlichen Sinnen zu entziehen. Auf diese Weise kann Radon ungehindert ins Gebäude gelangen. In diesem Mikroorganismus gefangen und durch unbekannte Quellen weiter befeuert, kann es schnell zu brisanten Konzentrationen kommen, die für die Bewohner gefährlich sind.

Was ist Radon?

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem Erdinnern in die Atmosphäre gelangt. In der Umgebung sind die Konzentrationen für den Menschen eher ungefährlich. Die Behörde für Strahlenschutz (BfS) kam in ihren deutschlandweiten Messungen auf einen durchschnittlichen Radonwert von 9 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³). Unter ungünstigen Bodenverhältnissen und wenn nichts gegen Radon im Haus unternommen wird, können die Werte im Extremfall allerdings einen vierstelligen Wert annehmen.

Wissenschaftler vermuten, dass sich die moderate Auslösung von Mutationen durch Radon sogar positiv auf die evolutionäre Entwicklung des Menschen ausgewirkt habe.

Messgeräte für Radon bieten Bewohnern nun die Möglichkeit, die Konzentration von Radon im Haus zu ermitteln. Die Geräte unterscheiden sich in aktive und passive Radonmessgeräte. Während aktive Messgeräte einen Sofortwert anzeigen und bei der Identifikation von Radon-Eintrittsstellen helfen, bieten passive Messgeräte eine insgesamt zuverlässigere Einschätzung der Radonbelastung. Diese messen Radon nämlich über einen längeren Zeitraum, was dabei hilft, saisonale und tagesabhängige Schwankungen auszugleichen.

Warum ist Radon so gefährlich?

Radon ist ein Abfallprodukt einer radioaktiven Zerfallskette, die mit Uran und Radium ihren Anfang nimmt und bei Polonium, Wismut und Blei aufhört. Von Radon geht ebenso wie aus seinen Zerfallsprodukten eine radioaktive Strahlung aus, die besonders für das menschliche Atmungssystem gefährlich ist. Dies liegt daran, dass die Art der radioaktiven Strahlung bei Radon die Alphastrahlung ist. Ihre Kennzeichen sind eine geringe Eindringtiefe bei einer gleichzeitig hohen Strahlungsintensität. Mediziner gehen deshalb davon aus, dass Radon nicht oder kaum durch die relativ dicke und stabile Außenhaut in den Organismus eindringen kann.

Beim dünnen und empfindlichen Lungengewebe verhält sich die Situation aber anders. Radon wird durch Aerosole eingeatmet und gelangt so in die Lungen und Bronchien des Menschen. Dort kann das radioaktive Edelgas das Erbgut des Menschen verändern und Krebs auslösen. In Deutschland gehen rund 5 % aller Todesfälle bei Lungenerkrankungen und 10 % aller Lungenkarzinome auf Radon zurück. In der Schweiz und Österreich mit ihren zerklüfteten Bergregionen ist die Anzahl an Todesfällen sogar doppelt so hoch.

Bereits bei einer dauerhaften Aussetzung von 100 Bq/m³ Radon in der Wohnung vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, zwischen 10 % und 16 %. Das Risiko steigt mit zunehmender Radonkonzentration linear.

Wie dringt Radon ins Haus?

Radon dringt über Risse und undichtes Material vom Erdreich in den Keller. Von dort bahnt es sich den Weg über Kabeldurchführungen, Versorgungsschächte, Fahrstühle und Rohrleitungen ins Haus. Zwar ist Radon durch seine Eigenschaft als schwerstes aller Edelgase – etwa siebenmal so schwer wie Luft – in seiner Ausbreitung gehemmt. Besonders bei hohen Gebäuden kann der Kamineffekt allerdings die Ausbreitung von Radon in die oberen Wohnbereiche deutlich beschleunigen.

Wie kann man sich schützen?

Wir haben eingangs erwähnt, dass ein Hauptproblem von Radon darauf zurückzuführen ist, dass das radioaktive Edelgas dazu tendiert, im Mikroorganismus Haus gefangen zu bleiben. Dem kann durch verschiedene Maßnahmen entgegengewirkt werden. Zunächst hilft regelmäßiges Stoß- und Querlüften ebenso wie der Einbau einer Lüftungsanlage im Gebäude.

Damit Radon gar nicht erst ins Haus dringt, sollten sowohl der Bereich zwischen Erdreich und Keller als auch zwischen Keller und Wohnbereich angemessen verdichtet werden. Das Material Silikon gilt bei Radon als Verdichtungsmaterial der Wahl. Noch radikaler ist die Installation einer Radondrainage oder eines Radonbrunnens, um das Edelgas vom Haus fernzuhalten und das Übel an der Wurzel anzugehen.