Gesundheit: Pate-Regisseur Coppola zur Behandlung in römischer Klinik

"Pate"-Regisseur Coppola zur Behandlung in römischer Klinik

1 Der Regisseur hat seine Fans beruhigt: Es geht ihm gut. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Italienische Medien schlugen Alarm: Der 86-jährige Oscarpreisträger sei im Krankenhaus. Nun meldet sich Coppola und gibt Entwarnung: «Da Dada (wie mich meine Kinder nennen) geht es gut.»











Rom - Der US-Regisseur und Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola lässt sich in einem Krankenhaus in Rom behandeln. Zuvor hatten italienische Medien berichtet, der 86-Jährige sei wegen Herzproblemen eingeliefert worden. In den sozialen Medien beruhigte Coppola seine Fans: "Mir geht es gut."

Der Regisseur erklärte auf Instagram, er nutze seinen Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt, "um meine 30 Jahre alte Vorhofflimmern-Behandlung bei ihrem Erfinder, dem großartigen italienischen Arzt Dr. Andrea Natale, auffrischen zu lassen!". Hunderte Genesungswünsche von Fans gingen auf seinem Instagram-Profil ein.

Der fünffache Oscar-Preisträger, bekannt für Klassiker wie die Trilogie "Der Pate" und "Apocalypse Now", hat familiäre Wurzeln in Italien: Seine Großeltern stammen aus der süditalienischen Stadt Bernalda in der Region Basilikata. Dort hat er ein Hotel, das aus einer historischen Villa umgebaut wurde, und verbringt regelmäßig Zeit vor Ort.