1 In der Coronapandemie sollten Impfwillige ihre Termine für andere Schutzimpfungen gut planen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Felix Kästle

Wer in Risikogebieten lebt oder unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig immunisieren lassen, raten Experten. Zecken können nicht nur FSME auslösen, sondern auch Lyme-Borreliose.

Stuttgart - Mehr als 700 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland an der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt – so viele wie nie, seitdem diese durch Zecken übertragbare, lebensbedrohliche Viruserkrankung vor 20 Jahren meldepflichtig wurde. Experten rechnen langfristig mit einer steigenden FSME-Gefahr. Daher wird allen, die in Risikogebieten leben oder unterwegs sind, zu einer Schutzimpfung geraten.