1 Martin Arnold verlässt das Klinikum Esslingen nach nur sieben Monaten. Foto: /Herbert Rudel

Der Chefarzt für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie im Klinikum Esslingen, Martin Arnold, verlässt nach nur sieben Monaten das Haus. Die Suche nach einem Nachfolger hat schon begonnen.















Link kopiert

Das Klinikum Esslingen vermeldet den Abgang eines weiteren Chefarztes. Der Chefarzt für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, Martin Arnold, verlässt nach Information des Klinikums nach nur sieben Monaten zum 30. November das Haus. Er übernimmt in einem anderen Haus die Leitung in einem Herzzentrum mit Herzchirurgie. Wie das Klinikum weiterhin mitteilte, wird Arnold auch nach seinem Ausscheiden als Chefarzt noch tageweise in Esslingen präsent sein, um die von ihm eingeführten neuen medizinischen Behandlungen aufrechtzuerhalten und dauerhaft sicherzustellen. „Wir bedauern den Weggang von Herrn Arnold sehr“, sagte Geschäftsführer Matthias Ziegler. Die Suche nach einer neuen ärztlichen Leitung habe bereits begonnen.

„Wir hoffen, baldmöglichst einen geeigneten Nachfolger präsentieren zu können“, so Ziegler. In den vergangenen Monaten wurden bereits drei Chefarztstellen altersbedingt neu besetzt, zum Jahreswechsel gibt es einen weiteren Wechsel.