1 Dr. Simone Dünkler – Ihre Zahnärztin in Esslingen. Foto: /Das Foto

ANZEIGE: Dr. Simone Dünkler bietet das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin an.















Link kopiert

Esslingen - In den modernen Praxisräumen in der Schelztorstraße 38 in Esslingen wird der ganzen Familie – von klein bis groß – ein bedarfsgerechtes Behandlungsspektrum angeboten. Die Zahnärztin und Oralchirurgin Dr. Simone Dünkler verfügt über umfangreiche fachliche Kenntnisse im Bereich Zahnimplantate, Knochenaufbau, Weisheitszahnentfernung, Wurzelspitzenresektion und Wurzelbehandlung. Zudem hat Frau Dr. Dünkler, selbst Mutter, während ihrer Laufbahn umfangreiche Erfahrungen in einer Kinderzahnarztpraxis gesammelt. Sie hat Erfahrung in der Behandlung der kleinsten Patienten und passt sich den ganz besonderen Bedürfnissen der Kinder an. „Gesunde Milchzähne sehen nicht nur gut aus, sie sorgen außerdem dafür, dass auch die zweiten Zähne gesund und von Karies verschont bleiben“, betont Dr. Dünkler die Wichtigkeit des Zahnarztbesuchs bereits für Kinder ab dem ersten Zahn.

ANZEIGE

Der Patient steht im Mittelpunkt

Die Patienten allen Alters und deren Wünsche stehen beim Praxisteam immer im Mittelpunkt, die Gesundheit der Zähne im Vordergrund. Dabei ist dem Team um Dr. Dünkler wichtig, dass sich die Patienten wohl und aufgehoben fühlen. In der Praxis herrscht eine ruhige, angenehme Atmosphäre, vor und während der Behandlung. Um größere Behandlungen möglichst stressfrei in Dämmerschlaf oder Vollnarkose durchführen zu können, steht Frau Dr. Dünkler ebenfalls ein Narkoseteam zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Praxis liegt in der Implantologie, der Zahnprothetik, und -chirurgie. Die professionelle Zahnreinigung und das Aufhellen der Zahnfarbe (Bleaching) sowie die Zahnbegradigung mittels unsichtbarer Schienen sind Teil der prophylaktischen und ästhetischen Leistungen. Dabei steht die Zahnerhaltung an erster Stelle. „Die Gesunderhaltung Ihrer eigenen Zähne liegt uns besonders am Herzen“, sagt Frau Dr. Dünkler. Sie steht dabei jedem Patienten individuell mit Ihrer gesamten Expertise und Erfahrung zur Seite. Ein optimales Ergebnis wird durch die reibungslose Zusammenarbeit mit dem eigenen Praxislabor erreicht. Dort wird hochwertige Zahntechnik wie Keramikkronen oder -inlays direkt im Haus unter modernsten Bedingungen hergestellt.

Die Zahnärztin betont: „Unser Ziel heißt: schöne, gesunde und ästhetische Zähne – ein Leben lang.“ Sprechen Sie uns an oder kommen Sie persönlich vorbei – wir beraten Sie gerne!

www.dr-duenkler.de