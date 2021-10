2 Die medius Klinik in Ruit ist für die Behandlungsmöglichkeiten am Herz ausgezeichnet worden. (Symbolfoto) Foto: medius Kliniken

Herzinsuffizienz ist eine Herzschwäche, bei der das Herz nicht mehr in der Lage ist, die benötigte Menge Blut durch den Körper zu pumpen. Dies hat zur Folge, dass die Organe nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden können.















Die Herzinsuffizienz ist die Nr. 3 der häufigsten Todesursachen und Hauptgrund für Krankenhausaufenthalte bei Patienten über 65 Jahren. Vermutlich vier Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen.

Die chronische Herzinsuffizienz oder Herzschwäche ist damit ein enormes medizinisches und auch ökonomisches Problem.

Die Klinik für Innere Medizin, Herz- und Kreislauferkrankungen - unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Christian Herdeg – in der medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT wurde nun von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) und der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG) als Schwerpunktklinik für Herzinsuffizienz (HFU) zertifiziert.

Neben einer Stuttgarter Klinik ist dies im Moment die einzige zertifizierte Schwerpunktklinik für Herzinsuffizienz im Stuttgarter und Esslinger Raum.

HFU-Schwerpunktkliniken zeichnen sich dadurch aus, dass sie die hohen zu erfüllenden Standards und Qualitätsmerkmale der stationären Versorgung hinsichtlich Struktur, Personal, Fortbildung, apparativer und räumlicher Ausstattung erfüllen. Dies sind zum Beispiel die Ausstattung mit entsprechenden Diagnostikeinrichtungen, die Weiterbildung von Pflegekräften zu speziell geschulten "HFU nurses" oder strukturierte Behandlungspfade.

Die HFU-Schwerpunktklinik Ruit ist durch ihre Zertifizierung auch ein Teil des Herzinsuffizienz-Netzwerkes. Dies ist ein organisatorischer Zusammenschluss verschiedener Leistungserbringer mit dem Ziel, eine qualitätsgesicherte integrierte Versorgungsstruktur für herzinsuffiziente Patientinnen und Patienten aufzubauen.

Hierbei geht es vor allem darum - gemeinsam mit dem Hausarzt als Partner - den Patientinnen und Patienten nach der Entlassung aus der Klinik eine lückenlose Versorgung anbieten zu können.

Doch ein Herz kann nicht nur schwach werden. Es kann stolpern, rasen, stehen bleiben – und all das kann unmittelbar bedrohlich werden. Denn das Herz ist der Motor unseres Lebens. Es macht nie Pause. Wir deshalb auch nicht. Ob in unseren modernsten Herzkatheterlaboren, auf der Intensivstation oder in unserer zertifizierten Chest Pain Unit – wir kämpfen um ihr Herz an 365 Tagen im Jahr - rund um die Uhr.