Virtuelles EZ-Forum zum Thema "Herz"

Am Donnerstag, 14. Oktober, lädt die Eßlinger Zeitung um 18 Uhr zum virtuellen Forum „Gesund leben“ ein. Das Thema der Woche dreht sich rund um Herz und Kreislauf, die Gesprächspartner sind Matthias Leschke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Klinikum Esslingen, sowie Christian Herdeg, Chefarzt für Innere Medizin, Herz- und Kreislauferkrankungen an der Medius Klinik Ostfildern-Ruit.















Die EZ-Redaktion lädt am Donnerstag, 14. Oktober, um 18 Uhr zum virtuellen Forum „Gesund leben“ ein. Es geht um Fragen zum Thema „Herz und Kreislauf – Das Herz, der Motor des Menschen und wie es den Kreislauf stabil hält“. Das Gespräch ist live als Zoom-Meeting zu verfolgen.

Gesprächspartner bei dem Forum sind Matthias Leschke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Klinikum Esslingen, sowie Christian Herdeg,Chefarzt für Innere Medizin, Herz- und Kreislauferkrankungen an der Medius Klinik Ostfildern-Ruit. Moderiert wird das Meeting von EZ-Chefredakteur Johannes Maria Fischer. Fragen können im Voraus gesendet werden an: lokales@ez-online.de.

Alle Informationen und die Zugangsdaten finden Sie in diesem Artikel.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie nun endlich am 16. + 17.10.2021 bei der „gesund leben“, der Messe für Gesundheit, Sport und Wohlbefinden im Neckar Forum in Esslingen begrüßen zu dürfen. Sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket für die 2-tägige Veranstaltung, die jeweils von 11 bis 17 Uhr für Sie geöffnet hat.

Auf Sie warten regionale Aussteller aus den unterschiedlichsten Gesundheitsbranchen, eine große Themenvielfalt, spannende Vorträge von namhaften Gesundheitsexperten, zahlreiche Aktionen an den Ständen und vieles mehr!

Bitte beachten: Um beizutreten laden Sie entweder hier vorab den Zoom-Client runter und klicken anschließend auf den untenstehenden Button "Zur Veranstaltung",

oder treten Sie direkt mit Ihrem Browser bei. Dazu klicken Sie einmalig auf "Meeting beitreten" und anschließend unten auf "Mit Ihrem Browser anmelden". Zur Veranstaltung

