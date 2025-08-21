Gestohlener Toyota in Esslingen: Autodieb nach Kontrolle auf B 10 verhaftet – „besonders schwerer Fall“

1 Nach Angaben der Polizei ist das in Frankreich gestohlene Fahrzeug rund 30.000 Euro wert. Foto: imago images/YAY Images

Die Polizei ermittelt gegen einen 38-Jährigen, der in Esslingen in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Der Mann sitzt unterdessen in Untersuchunghaft.











Ein 38-Jähriger ist am Freitagabend nach einem Zeugenhinweis bei Esslingen-Berkheim festgenommen worden.Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam bekannt geben, war der Mann zuvor mit einem Toyota ohne Kennzeichen und mit eingeschaltetem Warnblinker auf der B14 von Stuttgart nach Esslingen.

Der Wagen war anschließend auf der B10 in Richtung Plochingen unterwegs, bevor die Polizei ihn in Berkheim stoppte. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Toyota mit einem elektronischen Gerät gestartet worden war. Der Mann war allein unterwegs und konnte keinen Führerschein vorzeigen. Zudem ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogeneinfluss. Das Hybridfahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro war in Frankreich als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei stellte den Wagen sicher und nahm den 38-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Seit Samstag ist der Mann nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.