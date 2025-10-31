Gestandene Archäologen überrascht: Sensationsfund in Esslingen – „Das habe ich so noch nicht gesehen“

, aktualisiert am 31.10.2025 - 14:52 Uhr

Sensationsfund in Esslingen – „Das habe ich so noch nicht gesehen“

Bauarbeiten in der Esslinger Adlerstraße: Ans Licht kamen jahrhundertealte Keramikteile. Die Scherben wurden zusammengesetzt und das Ergebnis überrascht sogar gestandene Archäologen.











Wohin mit Unrat, Müll, Abfall? Was heute sorgfältig gesammelt, getrennt, recycelt wird, landete in früheren Jahrhunderten oft in der Latrine. Die nachlässige Wegwerfkultur erweist sich nun als Glücksfall: In der Esslinger Adlerstraße ermöglichte sie einen einzigartigen Fund, das war beim jüngsten Altstadtviertele zu erfahren.