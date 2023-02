6 Einer der Tatorte der Serie: In Neuhausen auf den Fildern wurde am 25. November 2022 ein Bankomat gesprengt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Die Landeskriminalämter von Baden-Württemberg und Bayern haben eine Gruppierung von Geldautomatenknackern in den Niederlanden ausgehoben. Sie soll 2,7 Millionen Euro Schaden angerichtet haben.















Der Polizei ist ein großer Schlag gegen Bankomat-Bomber gelungen. Wie die Landeskriminalämter von Baden-Württemberg und Bayern am Donnerstag in München mitteilten, wurde zum Wochenbeginn in den Provinzen Utrecht und Limburg eine Bande ausgehoben, die für 51 Sprengungen von Geldautomaten in Süddeutschland verantwortlich sein sollen. Allein im Südwesten sollen 17 Automaten gesprengt worden sein – mit einem Schaden von 2,7 Millionen Euro. Die Beute dabei: 1,8 Millionen Euro.

Der erste Fall im Südwesten

Die Staatsanwaltschaft Bamberg, das Bayerische Landeskriminalamt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hatten zusammen mit den niederländischen Behörden seit mehreren Monaten gegen eine Gruppierung ermittelt, die von Holland aus auf Beutezug im Süden der Republik ging. Eine Zentrale konnte im holländischen Roermond ausfindig gemacht werden.

Der erste Fall dieser Serie im Südwesten spielte sich am 10. November 2021 in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) ab. Die letzte der 17 Taten in Baden-Württemberg wurde am 27. Dezember 2022 in Kappel-Grafenhausen im Ortenaukreis verübt. Bei den Touren erbeuteten die Täter 1,8 Millionen Euro. Die Verdächtigen und die Serie konnten über forensische Spuren, etwa genetische Fingerabdrücke, identifiziert werden, so die Ermittler am Donnerstag.

Wo die Täter in der Region zuschlugen

Zu der Serie gehören auch Taten in der Region Stuttgart – unter anderem die spektakuläre Sprengung in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen), bei dem am 25. November 2022 der Raum, in dem der Geldautomat aufgestellt war, komplett zerstört wurde. Nachbarn filmten noch die in aller Ruhe flüchtenden Täter in einem Audi RS 6 Avant. Die Männer konnten über die Autobahn entkommen.

Weitere Fälle spielten sich unter anderem in Bad Rappenau- Bonfeld (Kreis Heilbronn), Bondorf, Sindelfingen (Kreis Böblingen), Westhausen (Ostalbkreis) und Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ab. Allerdings: Der spektakuläre Beutezug im Breuningerland Sindelfingen, der jüngst in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ gezeigt wurde, gehört bisher nicht zu den dieser Serie zugeordneten Fällen.

Und immer wieder ein Audi als Fluchtfahrzeug

Die Täter in Bondorf hatten am 14. April 2022 zugeschlagen, morgens um 3.15 Uhr. Die Täter flüchteten typischerweise in einem dunklen Audi – wurden noch gesehen, als sie in zwei Müllsäcken die Beute raus trugen. Am 9. September 2022 knallte es um 4.30 Uhr auf dem Hans-Thoma-Platz in Sindelfingen – allerdings blieben die Täter ohne Beute, weil der Automat nicht völlig zerstört wurde. Allerdings entstanden Hunderttausende Euro Gebäudeschaden.

Erfolgreicher gingen die Bankomat-Bomber dann am 22. September in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ans Werk, als sie gegen 2 Uhr in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Hauptstraße zuschlugen. Sie flüchteten mit einem Audi und gestohlenem Karlsruher Kennzeichen. Ebenfalls schneller als Streifenwagen und Polizeihubschrauber waren die Täter am 25. November 2022 um 2.15 Uhr in der Ortsmitte von Neuhausen (Kreis Esslingen) – der bisher letzte Fall in der Region, der den Roermond-Täter nachgewiesen wurde.

Wer sind die Täter?

Der erste Fall der 51 Taten umfassenden Serie in Süddeutschland datiert vom 5. November 2021 in Heimertingen im Kreis Unterallgäu, der letzte am 19. Januar 2023 in Erkheim, ebenfalls im Unterallgäu. Die Roermond-Täter sollen dabei insgesamt 5,2 Millionen Euro erbeutet und 6,7 Millionen Euro Sachschaden hinterlassen haben.

Bei den neun Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren aus dem Raum Roermond in den Niederlanden. Sie sind niederländische, marokkanische, afghanische, türkische und rumänische Staatsangehörige mit Aufenthalt in den Niederlanden und Belgien. Nach drei weiteren Mittätern wird aktuell noch gefahndet. „Einen Kopf der Gruppe haben wir noch nicht identifizieren können“, sagt der Ermittlungsleiter des LKA Bayern, Kriminaloberrat Jürgen Harle.

Höchst gefährlicher Festsprengstoff

Bei der Razzia am Montag wurden mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Maskierungsgegenstände, Luxuskleidung und Luxusuhren aufgefunden. In einer Garage stand noch ein mutmaßliches Tatfahrzeug, Audi RS 6. Außerdem wurden neun vorbereitete Sprengsätze sichergestellt, die wohl schon für neue Beutezüge vorbereitet worden sind.

„Diese Blitzknallsätze mit ihrer hohen Energie sind ein hochbrisantes Gemisch“, sagt der baden-württembergische LKA-Präsident Andreas Stenger. Nicht nur wegen des hohen Gebäudeschadens, sondern auch wegen der Gefahr für Anwohner. Die Staatsanwaltschaft Bamberg, bei der alle Ermittlungen zentral zusammenlaufen, hat nicht umsonst in zehn Fällen den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Und am Ende steht auch die Frage im Raum: Sollten die Banken auf Geldautomaten in Gebäuden mit Wohnungen verzichten?