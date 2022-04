1 Marieluise Beck Foto: / Stefan Lengsfeld

Die Osteuropa-Expertin Marieluise Beck diskutiert am Sonntag, 10. April, in der Esslinger Landesbühne über den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.















Bedeutet der Angriffskrieg Putins in der Ukraine das Ende jeder Entspannungspolitik? Brauchen wir einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Diktatoren? Wie kann eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa aussehen? Hat die nun eingeforderte europäische Abschreckungsbereitschaft ein neues Wettrüsten zur Folge? Die Osteuropa- und Außenpolitik-Expertin Marieluise Beck spricht am Sonntag, 10. April, in der Esslinger Landesbühne (WLB) mit den Intendanten Friedrich Schirmer und Marcus Grube über den Krieg in der Ukraine und die Folgen. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.