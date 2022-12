Rettungseinsatz in Ostfildern Schwerverletzt nach Arbeitsunfall

Ein 50-Jähriger wird am Freitag in Ostfildern (Kreis Esslingen) vom Ladekran eines Lastwagens am Kopf getroffen und schwer verletzt. Unfallursache war offenbar ein Bedienfehler, wodurch der Kran in die falsche Richtung schwenkte.