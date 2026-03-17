Gesperrte A 81 Engelbergtunnel: Welche Fahrzeuge dürfen bald wieder Richtung Dreieck Leonberg fahren?

10 Großeinsatz: Seit dem Brand am 3. März ist die Weströhre des Engelbergtunnels in beiden Richtungen gesperrt. Das soll sich in Kürze ändern. Foto: Simon Granville

Eine Spur soll in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels in Kürze wieder öffnen. Doch dürfen wirklich alle Verkehrsteilnehmer dann wieder in Richtung Dreieck Leonberg fahren?











Link kopiert

Eine Fahrspur durch die Weströhre des Engelbergtunnels wird Ende dieser Woche geöffnet. Dass der Verkehr dann zumindest wieder eingeschränkt in Richtung Dreieck Leonberg fließen kann, ist der erste kleine Schritt in Richtung Normalität nach dem folgenschweren Brand eines Sattelzug-Aufliegers vom 3. März.

Engelbergtunnel: Autobahn GmbH beantwortet drängende Frage der Pendler

Wolfgang Grandjean, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, bestätigt nun auf Nachfrage: Sowohl Lkw als auch Autos dürfen auf der A 81 dann wieder durch den Tunnel nach Süden fahren. Damit beantwortet Grandjean eine Frage, die in den vergangenen Tagen unter den tausenden Pendlern aufgekommen war, die den Engelbergtunnel sonst täglich passieren – und die derzeit auf den Umleitungsrouten im Stau stehen.

Die Weströhre des Tunnels war bei dem Feuer, bei dem zwei Personen verletzt wurden, schwer beschädigt worden und ist seitdem gesperrt. Beton platzte von den Wänden ab, hunderte Meter Kabel und Leitungen der Tunneltechnik wurden zerstört. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz und verhinderten noch Schlimmeres.

Am Wochenende begann die heiße Phase der Reparaturarbeiten mit Spritzbeton. Es folgen unter anderem noch ausführliche Tests der Lüftungsanlage. Je nach Verlauf der Arbeiten wird die Spur in der Weströhre am Donnerstag, Freitag oder Samstag wieder für den Verkehr freigegeben. Durch die Oströhre, die bei dem Feuer nicht beschädigt wurde, floss der Verkehr bereits am Morgen nach dem Brand wieder wie gehabt in Richtung Heilbronn.

Sanierung: In der Oströhre des Engelbergtunnels wird nach wie vor gebaut

Der Engelbergtunnel wird seit 2019 saniert – was bedeutet, dass in der Oströhre nach wie vor gebaut wird. Deshalb konnte der Verkehr während der Reparatur des Brandschadens auch nicht in beide Richtungen durch eben jene Röhre geleitet werden. „Gebaut wird dort an der Lüftung, was auch der Grund ist, weshalb der Verkehr dort nur in eine Richtung fließen darf“, gab Wolfgang Grandjean bereits zwei Tage nach dem Feuer auf Nachfrage zu Protokoll.