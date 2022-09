1 Marco Bayer fährt seit 20 Jahren bei Kutschwettbewerben mit. Foto: /Robin Rudel

Der Esslinger Sportler Marco Bayer ist mit Leidenschaft Beifahrer auf einem Pferdegespann. Was nach einem einfachen Job klingt, hat es in Wirklichkeit in sich. Mit seinem Team reist der 46-Jährige nun zur Weltmeisterschaft der Vierspänner nach Pratoni del Vivaro.















Link kopiert

So halsbrecherisch wie die Wagenrennen im Filmklassiker Ben Hur ist Marco Bayer aus Krummenacker nicht unterwegs. Eine Parallele gibt es aber trotzdem: Sein Sportgerät ist der Pferde-Vierspänner. Er betreibt eine Sportart, die sicherlich ihre Anfänge in den Hippodromen des römischen Imperiums hat. Bayer ist Beifahrer auf einer Sportkutsche. Nur dass die Wettkämpfe heutzutage ganz anders aussehen und auch die Kutschen anders beschaffen sind. Vor wenigen Tagen ist der Esslinger nach Italien gereist, wo am nächsten Wochenende in Pratoni del Vivaro, etwa 50 Kilometer von Rom entfernt, die Weltmeisterschaft der Vierspänner stattfindet.