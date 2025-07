Geschichte in Kemnat: Ostfildern erinnert an Charlotte Reihlen – Das Gängle wird umbenannt

1 Charlotte Reihlen gründete die Diakonissenanstalt in Stuttgart. Foto: Friedrich G. Lang

Im 19. Jahrhundert bewirkte die Kemnaterin Charlotte Reihlen Gutes für Frauen und Mädchen. Sie gründete die Diakonissenanstalt. Nun wird ein Weg nach ihr bekannt.











Das Gängle am Pfarrhaus in Kemnat wird nach Charlotte Reihlen benannt. Die Gründerin der Stuttgarter Diakonissenanstalt hat dort als Pfarrerstochter ihre Jugend verbracht. Sie hat viel für die Bildung von Frauen und Mädchen bewirkt. Bisher erinnert nur eine unscheinbare Tafel am Pfarrhaus an die berühmte Pietistin aus Kemnat.

„Es ist schön, dass wir im Jubiläumsjahr der Stadt Ostfildern den Weg nach Charlotte Reihlen benennen können“, sagte Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Zwar lebe an dem schmalen Weg niemand, der künftig die Postadresse Charlotte-Reihlen-Weg hat. Dennoch ist Bolay der symbolische Akt wichtig, um an die engagierte Christin zu erinnern. Man werde einen schönen Rahmen finden, um an die Namenspatronin zu erinnert.

Gründerin der Diakonissenanstalt

Sie hat im 19. Jahrhundert eine Frauenschule und die Diakonissenanstalt in Stuttgart gegründet. 1805 wurde sie in Kemnat geboren. Der Kemnater Pfarrer Thomas Ebinger erinnerte an die vergessene Frauenförderin, die ihrer Zeit weit voraus war. Der evangelische Theologe hat sich vehement dafür eingesetzt, dass der Weg nach Reihlen benannt wird. Dafür stimmten alle Mitglieder des Ausschusses.

Von der engagierten Christin stammt auch das sogenannte Zwei-Wege-Bild, das im pietistischen Weltbild bis heute wichtig ist. Damit wird den Menschen der gute und der vermeintlich schlechte Weg aufgezeigt. „Das hing noch bei meiner Oma im Wohnzimmer“, erzählte Corina Raisch (Freie Wähler) aus ihrer Kindheit. Diese streng pietistische Sicht sei heute auch kritisch zu sehen. Andererseits habe Charlotte Reihlen so viel für die Bildung von Frauen und Mädchen bewegt, dass es wichtig sei, an ihr Wirken zu erinnern. Kritisch sieht auch Stefanie Sekler-Dengler (SPD) manches in der Biografie der Frauenförderin. Doch auch für sie überwiegen die Verdienste und der Vorbildcharakter Reihlens bei weitem. Als der Kemnater Pfarrer in einem Vortrag über die Namenspatronin informierte, sei das Gemeindehaus „rappelvoll“ gewesen. Das zeigt laut Sekler-Dengler „das große Interesse“.