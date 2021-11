Unglück in Sibirien Medien: Rettungsdienste gehen nach Bergwerksunglück von 52 Toten aus

Nach dem schweren Bergwerksunglück in Sibirien wird mittlerweile von 52 Toten ausgegangen. „Nach vorläufigen Informationen ist niemand mehr in der Mine am Leben“, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag.