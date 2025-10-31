Gescheitertes S-21-Bürgerbegehren: Ton zwischen Nopper und Rockenbauch wird schärfer
1
OB Frank Nopper und Stadtrat Hannes Rockenbauch (r.) streiten über die Zukunft der Gleisflächen in Stuttgart. Foto: LICHTGUT

Nach dem Scheitern des S-21-Bürgerbegehrens attackiert Rockenbauch OB Nopper – der kontert scharf und nennt den Stadtrat der Linksfraktion einen „schlechten Verlierer“.

Die beiden werden keine Freunde mehr: nachdem Hannes Rockenbauch, Stadtrat der Linksfraktion, im Zusammenhang mit dem gescheiterten S-21-Bürgerbegehren, OB Frank Nopper „maximal bürgerunfreundliches Verhalten“ vorgeworfen hat, kontert der Rathaus-Chef mit scharfen Worten. „Hannes Rockenbauch erweist sich leider als schlechter Verlierer. In der Stunde seiner Niederlage versucht er, mit einem durchsichtigen und plumpen Manöver den Blick von seinem Scheitern auf die angeblich schuldige Stadtverwaltung zu lenken“.

