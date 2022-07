Christopher Street Day in Stuttgart Affenpocken und Impfstoffmangel sorgen für Frust

So viele Besucher wie noch nie werden bei der großen CSD-Parade an diesem Samstag in Stuttgart erwartet: 300 000. Die Feierlaune ist groß. Doch in Teilen der Community wächst die Sorge wegen der Affenpocken. Der Impfstoffmangel sorgt für Frust.