1 Jugendstil und Barock, das habe ihr immer gefallen, sagt Barbara Epple. Foto: Alexandra Kratz

In Barbara Epples Geschäft an der Rembrandtstraße ist die Zeit scheinbar stehen geblieben. In dem Laden gibt es Stilmöbel und Accessoires – aber nur noch bis Ende des Monats.















Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Geschäft an der Rembrandtstraße 13 in Möhringen ein Hingucker. Möbel, Bilder, Spiegel, Kerzenständer und viele Accessoires sind dort im Schaufenster und in dem Raum dahinter liebevoll arrangiert. Ein bisschen sieht es aus, wie in einem Museum. Barbara Epple hat sich mit ihrem Geschäft „Wohnkultur Epple“ auf Stilmöbel spezialisiert, also auf Dinge, die auf alt gemacht sind. „Jugendstil und Barock, das hat mir schon immer gefallen, das ist zeitlos“, sagt Barbara Epple. Als sie und ihr Mann Jürgen das Geschäft am 6. März 1966 als „Möbelhaus Epple“ eröffneten, war es aber ein richtiges Möbelhaus, in dem es zum Beispiel auch hochwertige Küchen zu kaufen gab. Die Spezialisierung und die Umbenennung kamen erst später.