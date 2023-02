1 Die Inhaberin Cornelia Würbser hat dieser Tage bei Instagram bekannt gegeben, dass Ende März Schluss ist. Foto: Caroline Holowiecki

Das kunterbunte Geschäft, das am Stuttgarter Hölderlinplatz faire und nachhaltige Mode anbietet, macht Ende März zu. Was sind die Hintergründe?















Wieder ein kleines, inhabergeführtes Geschäft weniger in Stuttgart. The Hungry Palmtree am Hölderlinplatz, ein kunterbunter Concept-Store mit fairer und nachhaltiger Mode sowie Accessoires, schließt. Das hat die Inhaberin Cornelia Würbser dieser Tage bei Instagram bekannt gegeben. Ende März ist Schluss – nach etwas mehr als vier Jahren. „Es bleibt leider am Ende nicht so viel hängen, um anständig zu leben“, sagt die 40-Jährige. Der Umsatz sei zwar zufriedenstellend, aber mit Miete und weiteren Aufwendungen bleibe auf Dauer nicht genug übrig, um den Laden weiterzubetreiben. „Es fällt überall etwas an“, sagt sie über die Fixkosten. Hinzu komme: Seit Corona und dem Krieg in der Ukraine seien viele beim Einkauf zurückhaltender. In Summe reiche es so nicht. „Es ist kein Hobby für mich“, sagt Cornelia Würbser über ihr Geschäft.