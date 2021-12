1 Die Vereinsmitglieder Hans Bruntner, Monika Kälberer und Werner Halm (von links) präsentieren die Broschüre vor dem ältesten Hochdorfer Geschäft, der Zinßer Mühle, zu der heute auch ein gut ausgestatteter Mühlenladen gehört. Foto: /Katja Eisenhardt

Eine neue Broschüre des Hochdorfer Vereins „Historische Gebäude und Ortsgeschichte Hochdorf “ schildert die frühere Einkaufssituation im Ort und beschreibt die Veränderungen bis heute.















Hochdorf - Die Stärkung des Einzelhandels ist ein wichtiges Thema. Gerade in kleineren Kommunen ist die Rundum-Versorgung vor Ort heute nicht mehr selbstverständlich. Der Verein „Historische Gebäude und Ortsgeschichte Hochdorf“ (HGOH) hat sich in der Gemeinde auf Spurensuche begeben und dabei den Fokus auf die Einkaufssituation in den 50er- und 60er-Jahren gelegt und sie mit heute verglichen. Anschaulich beschrieben werden die Ergebnisse in der neuen Broschüre „Hochdorfer Gschichtla - Hochdorf, ein(st) Einkaufsparadies?!“.