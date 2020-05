1 Kunden können nun wieder in allen Geschäften shoppen gehen (Symbolfoto). Foto: pixabay

Seit Montag haben alle Geschäfte wieder offen, unabhängig von der Größe. Die Händler hoffen nun, dass ihre Umsätze wieder steigen.

Esslingen - Seit Montag ist ein bisschen mehr Normalität in das Leben zurückgekehrt. Friseure dürfen wieder Haare schneiden, Zahnärzte uneingeschränkt praktizieren, und auch die Geschäfte haben wieder offen – unabhängig von der Größe. Am 18. März beschloss die Landesregierung die Schließung der Geschäfte, am 20. April wurde die Regelung gelockert. So durften Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen, Auto-und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen unabhängig von der Größe. Das stieß bei vielen Einzelhändlern auf Kritik und Unverständnis. Alexander Kögel ist nun sehr froh darüber, dass sein Geschäft, das Modehaus Kögel, wieder offen hat. Um die Abstandsregeln einzuhalten, darf sich in dem Laden nur eine begrenzte Anzahl an Kunden aufhalten, nämlich eine Person pro 20 Quadratmetern. Um das zu kontrollieren, bekommen die Kunden am Eingang eine Zähltasche. Alle Mitarbeiter tragen Mund-Nase-Schutz und desinfizieren regelmäßig den Laden. Vor den Kassen ist ein Spuckschutz installiert. Bis jetzt halten sich die Kunden auch an die Vorschriften. „Sie sind alle vorsichtig“, betont Kögel. „Sie tragen Mundschutz und fassen wenig an“.