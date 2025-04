Geschädigte in Kirchheim/Teck gesucht: Frau mit Beutel ins Gesicht geschlagen – Opfer flüchtet

1 Die Polizei sucht die Geschädigten sowie weitere Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Eine Unbekannte gerät am Montagabend am Bahnhof Kirchheim unter Teck mit einem 35-Jährigen in Streit. Dieser eskaliert schnell. Dabei soll der Mann die Frau im Gesicht verletzt haben. Die Polizei sucht nun die Geschädigte sowie weitere Zeugen.











Link kopiert

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagabend am Bahnhof in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) einer bislang unbekannten Frau mit einem Beutel ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Frau wurde bei dem Angriff offenbar verletzt, sie flüchtete nach der Attacke in eine S-Bahn. Die Polizei sucht nun nach der Geschädigten.

Wie die Bundespolizei berichtet, soll es gegen 22 Uhr an einem Wartehäuschen am Bahnhof zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der 35-Jährige der Frau mit einem Beutel ins Gesicht geschlagen haben. Zeugenaussagen zufolge zog sich die Geschädigte hierbei eine blutende Verletzung im Gesicht zu. Anschließend flüchtete sie in eine abfahrbereite S-Bahn.

Polizisten trafen den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig an

Streifen der Landespolizei konnten den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig antreffen und kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die unbekannte Geschädigte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/87035-0 in Verbindung zu setzen.