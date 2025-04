Gesangsprojekt in Ostfildern: Chöre suchen Sänger für das Jubiläum

1 Beim Sängerbund Ruit singen Menschen aus vielen Ländern gemeinsam mit Chorleiterin Claudia Großekathöfer. Foto: Horst Rudel

Möglichst viele Menschen aus Ostfildern möchten die Chöre der Stadt zum Singen bringen. Deshalb haben sie nun einen Projektchor fürs Stadtjubiläum am 13. Juli angestoßen.











Zum Stadtjubiläum „50 Jahre Ostfildern“ ziehen die Chöre aus den Stadtteilen an einem Strang. Beim Festakt am Sonntag, 13. Juli, tritt am Baumhain vor dem Stadthaus ein Projektchor auf. „Jede und jeder, der Lust am Singen hat, darf mitwirken“, sagt Martina Gerbig, die Vorsitzende des Sängerbunds in Ruit. Ihr ist es wichtig, „dass die Vereine zeigen, dass wir trotz aller Individualität eine Einheit bilden.“

In der Reformstadt Ostfildern gibt es die Eintracht/Swingin Harmony Nellingen, den Liederkranz/Singvolution Kemnat, die Sängerlust Scharnhausen und den Kammerchor Ostfildern. Alle gemeinsam tun viel, um die Chöre zu verjüngen. Das spiegelt sich auch im Repertoire. Im Gesang sieht Gerbig auch eine große Chance, „Geflüchtete und Menschen aus anderen Kulturen in die Stadtgesellschaft zu integrieren.“ Das klappt aus ihrer Sicht beim Sängerbund sehr gut.

„Durch den Projektchor wollen wir neue Mitglieder für die Chöre in den Stadtteilen gewinnen, aber auch den Zusammenhalt untereinander stärken“, sagt Martina Gerbig. Die kulturtreibenden Vereinen haben aus ihrer Sicht eine besondere Bedeutung für die gemeinsame Identität Ostfilderns. Durch das gemeinsame Projekt beim Stadtjubiläum woll man „den Zusammenhalt weiter vertiefen“.

Auch Nichtmitglieder sind willkommen

Beim Projektchor, den die Ruiter Dirigentin Claudia Großekathöfer leitet, sind nach Gerbigs Worten auch Nichtmitglieder willkommen. Der Sängerbund Ruit probt immer dienstagabends ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Ruit. Bis 20.45 Uhr stehen die Lieder für das Konzert zum Stadtjubiläum auf dem Probenplan. Auch die anderen Chöre der Stadt proben schon einzelne Lieder für das Jubiläum und freuen sich über Zuwachs.

Kontakt: Martina Gerbig, Telefon 01 71/742 07 25 oder gerbig@saengerbund-ruit.de