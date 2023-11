Gesang und Tanz für Kinder in Neuhausen: Noten-Gang weckt Kreativität der Kinder

1 100 Kinder verzauberten das Publikum mit der „MGV-Noten-Gang“. Foto: MGV Neuhausen

Mit Chören und Tanzgruppen motiviert der Männergesangverein Neuhausen den Nachwuchs. Mit szenischen Konzerten, Fasnetsshows und Musicals werden Kinder und Jugendliche motiviert.











Einen Pezziball hat Anette Articus in einer Nacht mit Pinsel und Farbe in eine Weltkugel verwandelt. Das Symbol für ein internationales Miteinander stand im Mittelpunkt des Konzerts „Die MGV-Notengang“ des Männergesangvereins Neuhausen. In der Osterfeldhalle in Berkheim zeigten Tanja Klapper und ihr Team die Vielfalt der jungen Chöre. „Nachwuchssorgen haben wir nicht“, sagt die künstlerische Leiterin des szenischen Kinderkonzerts. Beim Benefizkonzert am Sonntag, 10. Dezember, in der katholischen Kirche Neuhausen ist der Jugendchor Mix Teens dabei.