1 Voller Liebe denkt Gertrud Illi an ihren Vater Eugen zurück, der am Tag der Befreiung erschossen wurde. Foto: Roberto Bulgrin

Der 75. Jahrestag des Kriegsendes ist für die Ruiterin Gertrud Illi mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden. Sie erinnert an die letzten Kriegsopfer, zu denen auch ihr Vater Eugen Blessing gehörte.

Ostfildern - Einen Strauß mit weißen Nelken hat Gertrud Illi ihrem Vater Eugen Blessing am vergangenen Dienstag auf das Grab auf dem Ruiter Friedhof gelegt. Der damals 40-jährige Elektromeister wurde am 21. April 1945 von französischen Soldaten im Garten des Wohnhauses der Familie in der Kirchheimer Straße 72 erschossen. Gemeinsam mit seinem Vater Friedrich und mit Karl Wais starb der Ruiter am Tag der Befreiung. Die Erinnerungen an diesen Tag quälen die 81-Jährige bis heute. „Er war ein liebevoller Mensch“, sagt Getrud Illi über ihren Vater. Diese Erinnerung bewahrt sie bis heute im Herzen.