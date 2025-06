Gersthofen: Arbeiter wird mit heißem Wachs übergossen

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein junger Mann arbeitet in der Nacht in einem Chemiebetrieb. Kurz darauf wird er in eine Klinik geflogen. Die Polizei beschreibt den Vorfall.











Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Augsburg mit heißem Wachs übergossen und verletzt worden. Der 20-Jährige habe in dem größeren Chemiebetrieb in Gersthofen an einer Maschine mit dem Wachs gearbeitet, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei habe er ein Ventil schließen wollen und sei ausgerutscht. Dadurch lief das heiße Wachs über seine Unterarme. Spritzer trafen ihn demnach an der Brust und im Gesicht. Der junge Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.