Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren verschaffen sich Zugang zu einem Hühnerstall, quälen die Tiere, eins stirbt dabei. Die Polizei ermittelt, auch das Jugendamt wird eingeschaltet.















Bereits am späten Freitagabend sollen sich nach Angaben der Polizei in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren ein Hühnergehege in Gerstetten begeben und die Tiere dort brutal gequält haben. Dabei schlugen sie demnach auf die Hühner ein und rissen ihnen Federn heraus. Ein Huhn verstarb laut Polizeibericht.

Jugendamt wird eingeschaltet

Welches der Kinder in welchem Umfang an der Tat beteiligt war, ist noch nicht klar. Die Polizei wird auch das Jugendamt von der Tat in Kenntnis setzen. Mit den betroffenen Kindern und deren Erziehungsberechtigten werden dann weitere Gespräche geführt. Der Polizeiposten Gerstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.