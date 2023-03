1 Die Polizei sucht nun nach der Teerkolonne. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter bietet einer Frau in Gerstetten an, deren Hofeinfahrt zu einem festen Quadratmeterpreise zu teeren und rückt dann mit einer Teerkolonne an, die allerdings nicht den vereinbarten Bereich bearbeitet – danach folgt die Rechnung.















Link kopiert

– Eine Anwohnerin in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) ist am Freitagnachmittag von einer Teerkolonne um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Ein Unbekannter hatte ihr angeboten, die beschädigte Hofeinfahrt zu einem festen Quadratmeterpreis zu teeren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau willigte ein und wenig später fuhr die Teerkolonne an. Sie teerten jedoch überwiegend die Straße vor dem Grundstück und nicht den vereinbarten Bereich.

Der Kolonnenführer übergab der Anwohnerin trotzdem eine Rechnung in Höhe von 17 000 Euro. Die Frau fühlte sich unter Druck gesetzt und bezahlte noch am selben Tag eine Anzahlung im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen und die Suche nach der Teerkolonne dauerten nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst an.